Более двух тысяч человек вывезли из Казахстана с помощью самолётов ВКС России
Граждане не могли самостоятельно покинуть страну из-за обострившейся ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты.
Из Казахстана вывезли более двух тысяч человек на самолётах ВКС России. Фото © Пресс-служба Минобороны России
Более двух тысяч россиян и иностранцев вывезли из Казахстана в Россию на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Всего самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлен из Республики Казахстан в Россию 2241 российский и иностранный гражданин", — указывается в сообщении.
Отмечается, что из-за обострившейся ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты россияне и иностранцы, прилетевшие в страну на новогодние праздники, не могли самостоятельно покинуть Казахстан. За помощью в этом вопросе они, находясь в отелях, обратились к руководству российского контингента миротворческих сил.
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков. Самолёт Air Astana из Антальи совершил посадку в 08:30 по местному времени.
Аэропорт Алма-Аты стал одним из главных мест беспорядков, прошедших в Казахстане. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев ранее заявил, что в захвате воздушной гавани участвовало около 800 человек. В результате из-за действий преступников было отменено около 116 рейсов, в здании аэропорта разграблены магазины.
Комментариев: 0