Более двух тысяч человек вывезли из Казахстана с помощью самолётов ВКС России

Более двух тысяч россиян и иностранцев вывезли из Казахстана в Россию на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Всего самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлен из Республики Казахстан в Россию 2241 российский и иностранный гражданин", — указывается в сообщении.

Отмечается, что из-за обострившейся ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты россияне и иностранцы, прилетевшие в страну на новогодние праздники, не могли самостоятельно покинуть Казахстан. За помощью в этом вопросе они, находясь в отелях, обратились к руководству российского контингента миротворческих сил.

Ранее Лайф писал, что в аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков. Самолёт Air Astana из Антальи совершил посадку в 08:30 по местному времени.