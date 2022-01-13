Младшая дочь Назарбаева Алия поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес отца

"С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. <...> Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", — написала Назарбаева.