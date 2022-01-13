Младшая дочь Назарбаева Алия поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес отца
Она также выразила искренние соболезнования семьям погибших и надежду на то, что "этот жестокий урок для всех станет последним в истории" страны.
Алия и Нурсултан Назарбаевы © Facebook / Aliya Nazarbayeva
Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила жителей страны за поддержку в адрес отца. Об этом она написала в "Фейсбуке".
"С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. <...> Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", — написала Назарбаева.
Она также выразила надежду на то, что "этот жестокий урок для всех станет последним в истории" страны. Дочь бывшего президента пожелала Казахстану мира и процветания, а жителям страны — благополучия и здоровья.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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