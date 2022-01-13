Миротворцы начали передавать охраняемые объекты в Казахстане силовикам
Кроме того, началась подготовка техники и материальных средств к загрузке в самолёты для вывода сил из республики.
Фото © ТАСС/Гавриил Григоров
Миротворцы ОДКБ начали передавать социально значимые объекты, которые они брали под охрану, правоохранительным органам Казахстана. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"В соответствии с разработанным командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, началась подготовка техники и материальных средств к загрузке в самолёты ВКС России.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более 10 дней. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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