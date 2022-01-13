Миротворцы начали передавать охраняемые объекты в Казахстане силовикам

Миротворцы ОДКБ начали передавать социально значимые объекты, которые они брали под охрану, правоохранительным органам Казахстана. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В соответствии с разработанным командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", — рассказали в ведомстве.