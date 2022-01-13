Житель Биробиджана решил отговорить жену от развода с помощью ограбления
На женщину напали двое неизвестных, избили и похитили сумку с вещами. А организатором преступления оказался супруг потерпевшей.
© Агентство "Москва" / Александр Авилов
Инцидент произошёл в столице Еврейской автономной области вечером 7 января. На 31-летнюю местную жительницу во дворе жилого дома напали двое неизвестных, повалили её с ног, избили и выхватили сумку с личными вещами и двумя тысячами рублей. Женщина оперативно стала звонить своему мужу, с которым они находились в стадии бракоразводного процесса. Тот даже выбежал из дома, бросился в погоню за грабителями и даже сам позвонил сам в полицию. Однако после того, как подозреваемых поймали, они быстро сдали своего заказчика. Им оказался сам супруг потерпевшей, сообщают РИА "Новости".
"У них идёт бракоразводный процесс, и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите. Оба — молодые люди, есть дети, семья нормальная, оба работают, причём где-то в госструктурах", — рассказала агентству майор внутренней службы регионального управления МВД РФ Оксана Ткачёва.
По её словам, решается вопрос о привлечении заказчика грабежа к уголовной ответственности.
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