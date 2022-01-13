Житель Биробиджана решил отговорить жену от развода с помощью ограбления

Инцидент произошёл в столице Еврейской автономной области вечером 7 января. На 31-летнюю местную жительницу во дворе жилого дома напали двое неизвестных, повалили её с ног, избили и выхватили сумку с личными вещами и двумя тысячами рублей. Женщина оперативно стала звонить своему мужу, с которым они находились в стадии бракоразводного процесса. Тот даже выбежал из дома, бросился в погоню за грабителями и даже сам позвонил сам в полицию. Однако после того, как подозреваемых поймали, они быстро сдали своего заказчика. Им оказался сам супруг потерпевшей, сообщают РИА "Новости".