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Супруги поделились своими открытиями о браке, и 15 этих уморительных твитов — чистое золото

Отношения — это очень сложно, особенно в браке. Но супруги нашли способ сбрасывать напряжение, не действуя на нервы возлюбленному. Они просто пишут свои наблюдения в "Твиттере". Получается так, что вся соцсеть завалена ну очень смешными постами, которые идеально описывают семейную жизнь. В подборке ниже — 15 из них.

5 июня, 15:00

Фото © Unsplash / Priscilla Du Preez

Сейчас вечер пятницы, и моей жены нет в городе.

Думаю, вы знаете, что это значит.

Я наконец смогу лечь спать в 9 часов вечера, и она не будет надо мной прикалываться

XplodingUnicorn

Написал своей жене и спросил, как проходит её день. А она отправила: "У НАС ДОМА ЕСТЬ ЛАЙМ?"... Что ж, вот её ответ

RodLacroix

Не хочу говорить про мою жену ничего плохого, но сейчас она написала "зубная паста" в нашем списке продуктов, не указав никаких подробностей. Мы все прекрасно знаем, чем заканчивается подобное

HenpeckedHal

Гиф © Giphy

Я: *лежу на смертном одре*

Муж: "Ты не видела мои ключи?"

maryfairybobrry

Когда недавно была помолвка: всё моё — твоё, а всё твоё — моё.

Женаты пару лет: вчера ночью твоя рука была на моей половине кровати. Нужно обсудить

mommajessiec

Вы счастливо женаты или ваш муж тоже откладывает будильник по 12 раз, пока вы пытаетесь спать?

mommajessiec

На свадьбах просто обязаны устраивать конкурсы, в которых мужья должны за время найти что-то в сумочках своих жён

KentWGraham

Гиф © Giphy

Мы установили в гараже новые полки и вот уже 3 дня только и разговариваем о том, как легче нам стало жить. Официально, это пик нашего брака

simoncholland

Муж вошёл в комнату и спросил: «Ну как ты, моя спящая красавица?»

Я улыбнулась, открыла глаза и увидела, как мой ненаглядный целует в голову нашего дремлющего щенка

RodLacroix

Я очень щедрая. Я даже дала мужу немного картошки фри, которую он заказал для себя

mommajessiec

Гиф © Giphy

Мы с мужем любим играть в замечательную игру "кто запихнёт больше мусора в ведро, только бы не идти на улицу, чтобы вынести его". Ответственно заявляю, победителей в этой игре нет — лишь проигравшие, живущие на свалке

mom_tho

Мы с женой провели учёт наших финансов и пришли к выводу, что нам срочно нужно завести папика

Tryptofantastic

Мы дошли до того пика, когда моя жена запасла больше контейнеров для еды, чем хранится в любом магазине

RodLacroix

Гиф © Giphy

Мой муж реально думает, что он может кинуть любую свою вещь в стирку когда захочет. АЛЛО, ТУТ ТАК-ТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС ОТБОРА ЕСТЬ

copymama

А теперь представьте, что есть настолько тупые люди, что, когда девушка просит её сфотографировать, они делают только один снимок

karanbirtinna

Твиты выше — лишь крошечная часть огромного количества супружеских шуток в соцсети. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Популярного гуру отношений разоблачили, выложив в Сеть доказательства, как он изменял жене 4 года

Популярного гуру отношений разоблачили, выложив в Сеть доказательства, как он изменял жене 4 года

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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