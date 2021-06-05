Супруги поделились своими открытиями о браке, и 15 этих уморительных твитов — чистое золото
Отношения — это очень сложно, особенно в браке. Но супруги нашли способ сбрасывать напряжение, не действуя на нервы возлюбленному. Они просто пишут свои наблюдения в "Твиттере". Получается так, что вся соцсеть завалена ну очень смешными постами, которые идеально описывают семейную жизнь. В подборке ниже — 15 из них.
Фото © Unsplash / Priscilla Du Preez
Сейчас вечер пятницы, и моей жены нет в городе.
Думаю, вы знаете, что это значит.
Я наконец смогу лечь спать в 9 часов вечера, и она не будет надо мной прикалываться
Написал своей жене и спросил, как проходит её день. А она отправила: "У НАС ДОМА ЕСТЬ ЛАЙМ?"... Что ж, вот её ответ
Не хочу говорить про мою жену ничего плохого, но сейчас она написала "зубная паста" в нашем списке продуктов, не указав никаких подробностей. Мы все прекрасно знаем, чем заканчивается подобное
Я: *лежу на смертном одре*
Муж: "Ты не видела мои ключи?"
Когда недавно была помолвка: всё моё — твоё, а всё твоё — моё.
Женаты пару лет: вчера ночью твоя рука была на моей половине кровати. Нужно обсудить
Вы счастливо женаты или ваш муж тоже откладывает будильник по 12 раз, пока вы пытаетесь спать?
На свадьбах просто обязаны устраивать конкурсы, в которых мужья должны за время найти что-то в сумочках своих жён
Мы установили в гараже новые полки и вот уже 3 дня только и разговариваем о том, как легче нам стало жить. Официально, это пик нашего брака
Муж вошёл в комнату и спросил: «Ну как ты, моя спящая красавица?»
Я улыбнулась, открыла глаза и увидела, как мой ненаглядный целует в голову нашего дремлющего щенка
Я очень щедрая. Я даже дала мужу немного картошки фри, которую он заказал для себя
Мы с мужем любим играть в замечательную игру "кто запихнёт больше мусора в ведро, только бы не идти на улицу, чтобы вынести его". Ответственно заявляю, победителей в этой игре нет — лишь проигравшие, живущие на свалке
Мы с женой провели учёт наших финансов и пришли к выводу, что нам срочно нужно завести папика
Мы дошли до того пика, когда моя жена запасла больше контейнеров для еды, чем хранится в любом магазине
Мой муж реально думает, что он может кинуть любую свою вещь в стирку когда захочет. АЛЛО, ТУТ ТАК-ТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС ОТБОРА ЕСТЬ
А теперь представьте, что есть настолько тупые люди, что, когда девушка просит её сфотографировать, они делают только один снимок
Твиты выше — лишь крошечная часть огромного количества супружеских шуток в соцсети. Ещё больше — в материале Bored Panda.
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