Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей в 2021 году

В минувшем 2021 году российские следователи завели более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. Об этом РИА "Новости" сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, отметив, что особенный рост противоправных деяний зафиксирован на Сахалине.

"В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22 047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — заявил председатель СКР, добавив, что в суды было направлено 11 тысяч таких дел.

Как указал Бастрыкин, меньше таких преступлений стало в Башкирии, Адыгее, Карелии, Татарстане, Ненецком автономном округе и Архангельской области. В то же время рост фиксируется в Сахалинской, Саратовской, Магаданской областях.

"При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется", — заметил глава ведомства.

По его словам, получившим травмы в результате преступлений несовершеннолетним удалось помочь при поддержке НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также всероссийских детских центров, расположенных в Крыму и на Кубани — туда ребята ездят восстанавливаться.

Ранее Бастрыкин сообщил, что после убийства педофилами-любовниками пятилетней девочки в Костроме возбуждено ещё одно уголовное дело — против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям, по данным СК, вину они признали.