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Пермского стрелка Тимура Бекмансурова признали вменяемым

Стрельба в государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате трагических событий погибло шесть человек.

13 января, 07:43

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал SHOT

Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершённых преступлений устанавливаются", — цитирует его РИА "Новости".

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате трагических событий погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. 14 октября стало известно, что следствие предъявило Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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