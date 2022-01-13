Пермского стрелка Тимура Бекмансурова признали вменяемым
Стрельба в государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате трагических событий погибло шесть человек.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал SHOT
Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершённых преступлений устанавливаются", — цитирует его РИА "Новости".
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате трагических событий погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. 14 октября стало известно, что следствие предъявило Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину.
Комментариев: 0