Тяжелобольная экс-жена Аршавина Алиса Казьмина с ноября не выходит на связь
Последний пост в соцсети бывшая супруга футболиста опубликовала в октябре прошлого года, а на поддержку фолловеров отреагировала в конце осени, после чего от неё больше не поступало сообщений.
Алиса Казьмина. Фото © Instagram / arshavina_alisia_7
Бывшая жена известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина несколько месяцев не выходит на связь. Пропажу заметили подписчики экс-супруги спортсмена в "Инстаграме", которые стали в комментариях интересоваться, куда она делась. Однако ответа так и не получили.
Фолловеры интересуются, куда исчезла Казьмина, под последним постом, датированным 27 октября 2021 года. На поддержку комментаторов Алиса ответила в конце ноября, после чего от неё больше не поступало сообщений.
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Ранее Лайф рассказывал, что осенью прошлого года Казьмина готовилась к операции. Экс-жена Аршавина диагностировала у себя опасное заболевание благодаря подписчице. Также девушка раскрыла, что станет с её внешностью. Мама троих детей не знает, получится ли у неё когда-нибудь вернуть себе былую красоту, чтобы на фото перестать закрывать лицо руками.
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