Тяжелобольная экс-жена Аршавина Алиса Казьмина с ноября не выходит на связь

Последний пост в соцсети бывшая супруга футболиста опубликовала в октябре прошлого года, а на поддержку фолловеров отреагировала в конце осени, после чего от неё больше не поступало сообщений.