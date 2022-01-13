Мишустин назвал заботу о здоровье и рост продолжительности жизни россиян задачей номер один

Забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются задачей номер один. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

"Конечно, задачей номер один, не только из-за пандемии, мы считаем поддержание здоровья людей, увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя целый комплекс мер: раннюю профилактику, развитие как базовой, так и высокотехнологичной медицинской помощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения", — сказал Мишустин.

Он также подчеркнул, что важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз — речь идёт в том числе об оперативной разработке вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Глава кабмина отметил, что, по словам многих специалистов, пандемия коронавируса может оказаться не последней и необходимо быть к этому готовыми.