Терапевт Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки

Повторная вакцинация от коронавируса необходима, потому что уровень протективных антител имеет тенденцию снижаться в среднем через шесть месяцев. Об этом в беседе с Лайфом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Точный уровень протективных антител, который на 100% является защитным, неизвестен. Соответственно, международные сообщества сейчас приходят к выводу, что необходима ревакцинация без оглядки на уровень этих протективных антител. Клиническая картина говорит, что есть случаи повторного заражения, восприимчивости к инфекции, когда прошло больше шести месяцев после прививки, появление новых штаммов CoViD-19", — подчеркнула собеседница.

По словам Драпкиной, всё это диктует необходимость обязательно ревакцинироваться. Тем более что российские эксперты — пульмонологи, инфекционисты, иммунологи и терапевты, проанализировав собственный и международный опыт, подтвердили вывод об установленном сроке ревакцинации через шесть месяцев после болезни или после предыдущей вакцинации.

Также специалист добавила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.

"Другого способа не придумали и вряд ли придумают. Процесс вакцинации дал возможность нам говорить, что инфекции мы победили", — уточнила Драпкина.

По её словам, вакцины от коронавируса безопасны, ведь прошли все этапы проверки, необходимые для регистрации.

"Более того, есть уже довольно большой опыт применения. Много публикаций. Причём исследования проводились в других странах совершенно независимыми экспертами. Всё это подтверждает высокую эффективность и безопасность", — заключила терапевт.