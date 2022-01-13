Терапевт Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки
Внештатный специалист Минздрава напомнила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.
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Повторная вакцинация от коронавируса необходима, потому что уровень протективных антител имеет тенденцию снижаться в среднем через шесть месяцев. Об этом в беседе с Лайфом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"Точный уровень протективных антител, который на 100% является защитным, неизвестен. Соответственно, международные сообщества сейчас приходят к выводу, что необходима ревакцинация без оглядки на уровень этих протективных антител. Клиническая картина говорит, что есть случаи повторного заражения, восприимчивости к инфекции, когда прошло больше шести месяцев после прививки, появление новых штаммов CoViD-19", — подчеркнула собеседница.
По словам Драпкиной, всё это диктует необходимость обязательно ревакцинироваться. Тем более что российские эксперты — пульмонологи, инфекционисты, иммунологи и терапевты, проанализировав собственный и международный опыт, подтвердили вывод об установленном сроке ревакцинации через шесть месяцев после болезни или после предыдущей вакцинации.
Также специалист добавила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.
"Другого способа не придумали и вряд ли придумают. Процесс вакцинации дал возможность нам говорить, что инфекции мы победили", — уточнила Драпкина.
По её словам, вакцины от коронавируса безопасны, ведь прошли все этапы проверки, необходимые для регистрации.
"Более того, есть уже довольно большой опыт применения. Много публикаций. Причём исследования проводились в других странах совершенно независимыми экспертами. Всё это подтверждает высокую эффективность и безопасность", — заключила терапевт.
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Ранее Лайф рассказывал, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона". Премьер также распорядился оценить готовность больниц к последствиям этого варианта коронавируса. Сделать это необходимо до 14 января.
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