Генсек ОДКБ Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане

Он отметил, что в ходе операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств ‒ членов организации" в борьбе с терроризмом и деструктивными силами внутри страны. Эти действия также показали, что потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим, подчеркнул генеральный секретарь. И обратил внимание, что перед миротворцами "стояла простая и важная цель" — оказать содействие "братской стране" в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. И они с честью выполнили поставленные задачи.