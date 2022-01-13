Генсек ОДКБ Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане
Он отметил, что в ходе миротворческой операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия контингентов государств ‒ членов организации".
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Обстановка в Казахстане уже стабилизировалась, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на церемонии завершения миротворческой операции в стране.
"Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась", — приводит слова Зася ТАСС.
Он отметил, что в ходе операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств ‒ членов организации" в борьбе с терроризмом и деструктивными силами внутри страны. Эти действия также показали, что потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим, подчеркнул генеральный секретарь. И обратил внимание, что перед миротворцами "стояла простая и важная цель" — оказать содействие "братской стране" в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. И они с честью выполнили поставленные задачи.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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