Сурикова опровергла Лайфу госпитализацию: Пришла на плановое обследование

Режиссёр Алла Сурикова в беседе с Лайфом опровергла то, что её госпитализировали с коронавирусом. По словам кинодеятеля, она просто решила пройти плановое обследование.

"У меня всё в порядке. Ребята, не надо меня беспокоить. У мня всё хорошо, меня не госпитализировали. Я пришла на плановое обследование и заодно подлечить кое-что. Всё хорошо", — говорит режиссёр.