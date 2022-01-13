Сурикова опровергла Лайфу госпитализацию: Пришла на плановое обследование
Ранее в Сети появилась информация, что режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Режиссёр Алла Сурикова в беседе с Лайфом опровергла то, что её госпитализировали с коронавирусом. По словам кинодеятеля, она просто решила пройти плановое обследование.
"У меня всё в порядке. Ребята, не надо меня беспокоить. У мня всё хорошо, меня не госпитализировали. Я пришла на плановое обследование и заодно подлечить кое-что. Всё хорошо", — говорит режиссёр.
Ранее Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали режиссёра Аллу Сурикову, у которой якобы выявили коронавирус. По данным телеграм-канала, Сурикова пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру. Режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление.
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