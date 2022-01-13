Объявлен состав женской сборной России по биатлону в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Гонка пройдёт в пятницу, 14 января. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Биатлонистка Кристина Резцова. Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore
Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова выступят в составе женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте СБР.
Гонка состоится в пятницу, 14 января. Начало — в 16:30 по московскому времени.
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В субботу на этапе в Рупольдинге пройдёт мужская эстафета. В воскресенье состоятся две гонки преследования.
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