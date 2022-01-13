Кудрин: Текущий уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР

Экономист отметил, что в 90-е и начале нулевых Россия основала базовые институты и приняла ключевые законы, благодаря которым в стране появилась нормальная рыночная экономика.

Текущий уровень жизни в России выше того, что был во времена СССР, примерно на 20%. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Счётной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

По его словам, в 2003–2004 годах в России удалось восстановить средний уровень жизни, который имели граждане в 90-м году, перед развалом СССР.

"Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня", — подчеркнул Кудрин.

Также экономист отметил, что в 90-е и начале 2000-х Россия основала базовые институты и приняла ключевые законы, благодаря которым в стране появилась нормальная рыночная экономика.

"Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения", — объяснил глава Счётной палаты.

За это время РФ добилась того, что в стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет, напомнил Кудрин. Рубль стал конвертируемой валютой, и в стране один из самых низких показателей госдолга в мире.