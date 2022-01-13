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Москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире авиабомбу времён ВОВ

Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В нашем распоряжении оказались кадры из дома.

13 января, 09:05

В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE

В жилом доме в Малом Власьевском переулке в центре Москвы обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, находка была сделана в жилище на седьмом этаже.

  • В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE
    В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE
  • В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE
    В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE
  • В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE
    В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE

В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE

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Информации об эвакуации жильцов не поступало. Сейчас в квартире работают сапёры.

Как указал источник Лайфа, бомбу обнаружил мужчина, приехавший разобрать вещи в квартире. Жилище досталось ему в наследство и было захламлено. Среди самоваров и кастрюль на полу москвич и увидел небольшую авиабомбу времён ВОВ.

Лайф публикует видео разминирования двери квартиры в Коломне

Лайф публикует видео разминирования двери квартиры в Коломне

Ранее Лайф писал, что взрыв газового бойлера произошёл в жилом доме на Сахалине. Скачок давления привёл к пожару в квартире соседнего дома, где загорелась газовая колонка.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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