Москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире авиабомбу времён ВОВ
Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В нашем распоряжении оказались кадры из дома.
В жилом доме в центре Москвы найдена мина © LIFE
В жилом доме в Малом Власьевском переулке в центре Москвы обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, находка была сделана в жилище на седьмом этаже.
Информации об эвакуации жильцов не поступало. Сейчас в квартире работают сапёры.
Как указал источник Лайфа, бомбу обнаружил мужчина, приехавший разобрать вещи в квартире. Жилище досталось ему в наследство и было захламлено. Среди самоваров и кастрюль на полу москвич и увидел небольшую авиабомбу времён ВОВ.
Ранее Лайф писал, что взрыв газового бойлера произошёл в жилом доме на Сахалине. Скачок давления привёл к пожару в квартире соседнего дома, где загорелась газовая колонка.
Комментариев: 0