Москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире авиабомбу времён ВОВ

В жилом доме в Малом Власьевском переулке в центре Москвы обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, находка была сделана в жилище на седьмом этаже.







Информации об эвакуации жильцов не поступало. Сейчас в квартире работают сапёры.

Как указал источник Лайфа, бомбу обнаружил мужчина, приехавший разобрать вещи в квартире. Жилище досталось ему в наследство и было захламлено. Среди самоваров и кастрюль на полу москвич и увидел небольшую авиабомбу времён ВОВ.