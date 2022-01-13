Володин: Среди журналистов не должно быть иноагентов

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов занесено 111 юридических и физических лиц.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства, в связи с этим иноагентов не должно быть среди журналистов. Об этом он сообщил в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати.

"Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите и сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек", — заметил Володин.