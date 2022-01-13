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Регион
Опубликовано 13 января 2022, 12:21

Володин: Среди журналистов не должно быть иноагентов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов занесено 111 юридических и физических лиц.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства, в связи с этим иноагентов не должно быть среди журналистов. Об этом он сообщил в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати.

"Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите и сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек", — заметил Володин.

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Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. На данный момент в реестр СМИ-иноагентов занесено 111 юридических и физических лиц. Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре 2021-го Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.

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Ирина Мусина
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