НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар"

Его ассистентом станет Эдмунд Риемер. Также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

13 января, 09:30

Фото © ФК "Краснодар"

Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ассистентом Фарке в "Краснодаре" станет Эдмунд Риемер. Также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"

"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"

Добавим, что с 2017 года Фарке руководил "Норвичем" и дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона).

Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1