Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар"
Его ассистентом станет Эдмунд Риемер. Также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.
Фото © ФК "Краснодар"
Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ассистентом Фарке в "Краснодаре" станет Эдмунд Риемер. Также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.
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Добавим, что с 2017 года Фарке руководил "Норвичем" и дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона).
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