Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ассистентом Фарке в "Краснодаре" станет Эдмунд Риемер. Также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Добавим, что с 2017 года Фарке руководил "Норвичем" и дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона).