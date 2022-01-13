Изнасиловавший 15-летнюю дочь сожительницы омич мог находиться под действием наркотиков

Житель Омска, который изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы, а затем залез на дерево, был в неадекватном состоянии. Об этом рассказала сама девочка по пути в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас школьница под наркозом после операции.

Так, когда несовершеннолетняя проснулась утром, заметила, что отчим не в себе, возможно, под наркотиками. Она стала выгонять мужчину, в результате произошёл конфликт, а затем изнасилование. Кроме того, отмечается, что мама девочки, когда уходила утром на работу, видела, как сожитель сидел на кухне и пил пиво.

По данным SHOT, злоумышленник уже давно нигде не работает, а с возлюбленной сожительствует шесть лет. Женщина отмечает, что знала, что мужчина употребляет наркотики. Иногда он становился неадекватным, и они с дочерью выгоняли его из дома. Кроме того, она была в курсе и восьми судимостей мужчины. По её словам, раньше к падчерице он не приставал.