РБК: В России за год стало на 460 тысяч меньше молодых работников

В России на 460,5 тысячи уменьшилось число молодых работников в возрасте от 20 до 29 лет, это произошло в период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата.

"Помимо молодых единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет (но там сокращение численности гораздо менее заметно — лишь на 24 тысячи человек)", — отмечается в релизе.

Согласно исследованию, тенденция к сокращению числа молодых работников наблюдается с начала 2010-х годов. Так, за последние 11 лет численность работающей молодёжи сократилась на шесть миллионов. Среди причин эксперты называют демографическую яму 90-х, проблемы в сфере услуг из-за пандемии, традиционное недоверие работодателей к молодым специалистам, а также учёбу в вузах.

Эксперты отмечают, что негативный тренд будет продолжаться примерно до 2035 года. Как сообщили агентству в Минтруде, следующее за нынешними 20-летними молодыми людьми поколение будет многочисленно. Власти планируют снизить безработицу среди молодёжи до 5% к 2030 году.