В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ
В ходе неё наградили особо отличившихся представителей от каждого из контингентов стран – участниц коллективного договора.
Кадр видео © LIFE
В Алма-Ате состоялась торжественная церемония завершения миротворческой операции ОДКБ © LIFE
В Казахстане состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию миротворческой операции Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она прошла на территории основного места базирования группировки в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище.
"Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ. И вы своим профессионализмом, слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу защищать общее пространство безопасности", — сказал генсек ОДКБ Станислав Зась на церемонии.
Он отметил, что в эти дни для Казахстана была важна не только военная, но и моральная поддержка союзников по ОДКБ. Зась также пожелал миротворцам успехов в их ратном труде и благополучного возвращения домой.
Кроме того, в ходе церемонии наградили особо отличившихся представителей от каждого из контингентов стран – участниц ОДКБ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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