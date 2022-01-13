В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

В Алма-Ате состоялась торжественная церемония завершения миротворческой операции ОДКБ © LIFE

В Казахстане состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию миротворческой операции Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она прошла на территории основного места базирования группировки в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище.

"Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ. И вы своим профессионализмом, слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу защищать общее пространство безопасности", — сказал генсек ОДКБ Станислав Зась на церемонии.

Он отметил, что в эти дни для Казахстана была важна не только военная, но и моральная поддержка союзников по ОДКБ. Зась также пожелал миротворцам успехов в их ратном труде и благополучного возвращения домой.