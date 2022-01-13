Осуждённый на 12,5 года экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, получивший 12,5 года колонии строгого режима за коррупцию, отозвал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", — сказала она журналистам.

Рассмотрение ходатайства Урлашова в Рыбинском городском суде должно было пройти 13 января, при этом сам бывший градоначальник собирался выступать без адвоката, заметила Козлова. Она также уточнила, что осуждённый может подать новое прошение об УДО в любое время.