Осуждённый на 12,5 года экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО
Причины такого решения бывшего градоначальника неизвестны, однако представитель суда заметила, что он может подать новое ходатайство в любое время.
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов © LIFE / Анна Исакова
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, получивший 12,5 года колонии строгого режима за коррупцию, отозвал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", — сказала она журналистам.
Рассмотрение ходатайства Урлашова в Рыбинском городском суде должно было пройти 13 января, при этом сам бывший градоначальник собирался выступать без адвоката, заметила Козлова. Она также уточнила, что осуждённый может подать новое прошение об УДО в любое время.
Напомним, в 2016 году Урлашов и его советник Алексей Лопатин были признаны виновными по громкому делу о получении взяток. Суд назначил бывшему мэру Ярославля 12,5 года лишения свободы, его помощник был осуждён на семь лет. Урлашов отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Рыбинске.
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