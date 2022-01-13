Песков: Путин на встрече с Шойгу заслушает доклад о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин 13 января примет министра обороны РФ Сергея Шойгу и заслушает доклад о работе миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент примет министра обороны Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане", — сказал он, уточнив, что встреча будет открытой и журналистов дополнительно проинформируют о её итогах.