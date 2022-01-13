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Песков: Путин на встрече с Шойгу заслушает доклад о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане

Представитель Кремля заметил, что она будет открытой и журналистов дополнительно проинформируют об итогах.

13 января, 10:01
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 января примет министра обороны РФ Сергея Шойгу и заслушает доклад о работе миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент примет министра обороны Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане", — сказал он, уточнив, что встреча будет открытой и журналистов дополнительно проинформируют о её итогах.

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Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане. Он отметил, что в ходе миротворческой операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия контингентов государств – членов организации".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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