Песков: Путин на встрече с Шойгу заслушает доклад о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане
Представитель Кремля заметил, что она будет открытой и журналистов дополнительно проинформируют об итогах.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 13 января примет министра обороны РФ Сергея Шойгу и заслушает доклад о работе миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня президент примет министра обороны Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане", — сказал он, уточнив, что встреча будет открытой и журналистов дополнительно проинформируют о её итогах.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане. Он отметил, что в ходе миротворческой операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия контингентов государств – членов организации".
Комментариев: 0