НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Шашилова могут уволить с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону

62-летний специалист занимает свой пост с мая 2020 года.

13 января, 09:59

Михаил Шашилов. Фото © biathlonrus.com

В воскресенье, 16 января, на заседании правления СБР может быть поднят вопрос об отставке старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что решение об отставке может быть принято из-за участившихся случаев нарушения режима со стороны тренера. По данным газеты, спортсмены и тренеры передают между собой компрометирующее видео на Шашилова.

При этом глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что информация о возможной отставке тренера женской сборной России не соответствует действительности.

"Информация" о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова — это какой-то бред, извините", написал Аверьянова в своём телеграм-канале.

Объявлен состав женской сборной России по биатлону в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Объявлен состав женской сборной России по биатлону в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Шашилову 62 года. Он возглавляет женскую сборную России по биатлону с мая 2020-го.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1