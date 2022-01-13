СМИ: Шашилова могут уволить с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону
62-летний специалист занимает свой пост с мая 2020 года.
Михаил Шашилов. Фото © biathlonrus.com
В воскресенье, 16 января, на заседании правления СБР может быть поднят вопрос об отставке старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Сообщается, что решение об отставке может быть принято из-за участившихся случаев нарушения режима со стороны тренера. По данным газеты, спортсмены и тренеры передают между собой компрометирующее видео на Шашилова.
При этом глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что информация о возможной отставке тренера женской сборной России не соответствует действительности.
"Информация" о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова — это какой-то бред, извините", — написал Аверьянова в своём телеграм-канале.
Шашилову 62 года. Он возглавляет женскую сборную России по биатлону с мая 2020-го.
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