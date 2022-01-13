Песков заявил о разногласиях между РФ, США и НАТО по принципиальным вопросам

По итогам консультаций России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе по ключевым вопросам зафиксированы разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия", — сказал он.