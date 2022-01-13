Песков заявил о разногласиях между РФ, США и НАТО по принципиальным вопросам
Представитель Кремля назвал подобное развитие событий плохим, заметив, что этот результат можно зачесть только в минус двух состоявшихся раундов переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
По итогам консультаций России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе по ключевым вопросам зафиксированы разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия", — сказал он.
Представитель Кремля назвал такое развитие событий плохим, заметив, что подобный результат можно зачесть только в минус двух состоявшихся раундов.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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