Песков предупредил, что введение новых санкций США чревато разрывом отношений

Возможное введение Соединёнными Штатами нового пакета антироссийских санкций можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идёт о санкциях, которые по своей сути и с учётом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", — сказал журналистам представитель Кремля.

Он отметил, что в Кремле негативно оценивают возможную инициативу Вашингтона, особенно на фоне недавних переговоров, состоявшихся в Женеве. Поэтому в случае принятия подобных ограничений, как подчеркнул Песков, со стороны РФ последует адекватный ответ.

"Оцениваем, конечно, подобные документы и заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров", — добавил он.