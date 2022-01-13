В Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега
По нашим данным, сейчас молодой человек находится в реанимации. По факту случившегося полиция и Следственный комитет проводят проверки.
Кадр из видео © LIFE
Момент падения 17-летнего рабочего попал на камеру видеонаблюдения. © LIFE
В Санкт-Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детского сада во время чистки снега. Как Лайфу сообщил источник, сейчас несовершеннолетний находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Момент происшествия записала камера наблюдения.
Инцидент произошёл 12 января около трёх часов дня на территории детского сада № 51, что расположен в Невском районе города. По нашим данным, 17-летний работник организации, которая получила подряд на очистку крыши, поскользнулся и упал со второго этажа. Вероятно, он находился на высоте без какой-либо страховки.
По факту случившегося полиция и Следственный комитет проводят проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что рабочий погиб при обрушении породы в руднике в Туве. Отмечается, что во время инцидента в шахте находилось пять человек. Остальные травм не получили.
Комментариев: 0