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В Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега

По нашим данным, сейчас молодой человек находится в реанимации. По факту случившегося полиция и Следственный комитет проводят проверки.

13 января, 10:12

Кадр из видео © LIFE

Момент падения 17-летнего рабочего попал на камеру видеонаблюдения. © LIFE

В Санкт-Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детского сада во время чистки снега. Как Лайфу сообщил источник, сейчас несовершеннолетний находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Момент происшествия записала камера наблюдения.

Инцидент произошёл 12 января около трёх часов дня на территории детского сада № 51, что расположен в Невском районе города. По нашим данным, 17-летний работник организации, которая получила подряд на очистку крыши, поскользнулся и упал со второго этажа. Вероятно, он находился на высоте без какой-либо страховки.

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По факту случившегося полиция и Следственный комитет проводят проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что рабочий погиб при обрушении породы в руднике в Туве. Отмечается, что во время инцидента в шахте находилось пять человек. Остальные травм не получили.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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