Депутаты новой волны подвели итоги первых 100 дней работы в Госдуме
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Характерными чертами таких парламентариев являются забота об интересах конкретных социальных групп, постоянное общение с гражданами, а также реализация предвыборных обещаний, отметили они.
Депутаты новой волны в прямом эфире подвели результаты первых 100 дней работы в Госдуме VIII созыва. Гостями стали первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В роли модератора выступила руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
В числе главных итогов осенней сессии стали решённые проблемы людей, социальные инициативы в интересах всех граждан страны и значимые законодательные инициативы. В ходе дискуссии парламентарии отметили характерные черты депутатов новой волны, среди которых — забота об интересах конкретных социальных групп и постоянное общение с гражданами, реализация предвыборных обещаний и публичный отчёт.
Парламентарии также рассказали о своих приоритетах в социальной работе. Так, Разворотнева защищает интересы собственников жилья, Буцкая заботится об интересах женщин с детьми, а в фокусе внимания Мажуги — молодые учёные. Эти направления находят отражение в активном участии депутатов новой волны в работе Госдумы и фракции "Единой России", а также в законодательных инициативах.
Помимо конкретных социальных групп депутаты новой волны и после выборов продолжают ориентироваться на запросы со стороны избирателей в целом и отвечают на них конкретными делами. Отдельное внимание участники дискуссии уделили так называемой региональной неделе, в рамках которой парламентарии ежемесячно работают на территории своего избирательного округа. В ходе прямого эфира депутаты новой волны также рассказали об итогах деятельности фракции "Единой России", которая сразу после выборов приступила к реализации составленной на основе запросов граждан Народной программы.
Напомним, по итогам выборов в новую Госдуму прошло 23 победителя и финалиста конкурса "Лидеры России" и трека "Политика". Как уточнял гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, этот результат подчёркивает растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава.