Депутаты новой волны подвели итоги первых 100 дней работы в Госдуме

Характерными чертами таких парламентариев являются забота об интересах конкретных социальных групп, постоянное общение с гражданами, а также реализация предвыборных обещаний, отметили они.

Депутаты новой волны в прямом эфире подвели результаты первых 100 дней работы в Госдуме VIII созыва. Гостями стали первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В роли модератора выступила руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В числе главных итогов осенней сессии стали решённые проблемы людей, социальные инициативы в интересах всех граждан страны и значимые законодательные инициативы. В ходе дискуссии парламентарии отметили характерные черты депутатов новой волны, среди которых — забота об интересах конкретных социальных групп и постоянное общение с гражданами, реализация предвыборных обещаний и публичный отчёт.

Парламентарии также рассказали о своих приоритетах в социальной работе. Так, Разворотнева защищает интересы собственников жилья, Буцкая заботится об интересах женщин с детьми, а в фокусе внимания Мажуги — молодые учёные. Эти направления находят отражение в активном участии депутатов новой волны в работе Госдумы и фракции "Единой России", а также в законодательных инициативах.

Помимо конкретных социальных групп депутаты новой волны и после выборов продолжают ориентироваться на запросы со стороны избирателей в целом и отвечают на них конкретными делами. Отдельное внимание участники дискуссии уделили так называемой региональной неделе, в рамках которой парламентарии ежемесячно работают на территории своего избирательного округа. В ходе прямого эфира депутаты новой волны также рассказали об итогах деятельности фракции "Единой России", которая сразу после выборов приступила к реализации составленной на основе запросов граждан Народной программы.