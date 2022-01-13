В Манеже прошёл пресс-показ выставки-байопика "Виктор Цой. Путь героя"
В экспозиции представлены многие вещи музыканта, его инструменты, документы, нарисованные им картины и многое другое.
Выставка "Виктор Цой. Путь героя". Фото © LIFE
Фотографии Виктора Цоя разных лет © LIFE
В столичном Манеже для журналистов устроили пресс-показ выставки-байопика, посвящённой советскому музыканту Виктору Цою. Она приурочена к знаменательной дате: 21 июня 2022 года Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Лайф побывал на мероприятии и выяснил, что можно будет увидеть на выставке, открытие которой намечено на 15 января.
Так, в Манеже представлены рисунки и картины исполнителя — как ученические работы, так и холсты позднего периода, а также большое количество личных вещей: гитары, черновики, письма, фотографии-поляроиды, сценические костюмы, различные поделки, предметы обихода, документы, авиабилеты и многое другое.
На выставке можно узнать о детстве музыканта, посмотреть на его фотографии разных лет.
Также экспозиция располагает многими личными вещами Цоя, например гитарой или магнитофоном, на который были записаны некоторые песни группы "Кино".
Гитара и магнитофон на выставке "Виктор Цой. Путь героя" © LIFE
Вдобавок посетители смогут оценить творчество музыканта, картины и поделки, выполненные им в разные годы.
Экспонаты на выставке "Виктор Цой. Путь героя" © LIFE
Там же представлена и одежда звезды.
Одежда Виктора Цоя © LIFE
Организация экспозиции "Виктор Цой. Путь героя" стала возможна прежде всего благодаря помощи родных артиста, а именно отца Роберта Максимовича и сына Александра, а также его ближайшего окружения, музыкантов-друзей, коллекционеров и фанатов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге открылась уникальная выставка отца жанра видеоскульптуры. В галерее цифрового искусства "Газпром нефти" на острове Новая Голландия открылась выставка-антология медиахудожника Тони Оурслера "Гипноз и прочие состояния".
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