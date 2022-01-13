В Манеже прошёл пресс-показ выставки-байопика "Виктор Цой. Путь героя"

Фотографии Виктора Цоя разных лет © LIFE

В столичном Манеже для журналистов устроили пресс-показ выставки-байопика, посвящённой советскому музыканту Виктору Цою. Она приурочена к знаменательной дате: 21 июня 2022 года Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Лайф побывал на мероприятии и выяснил, что можно будет увидеть на выставке, открытие которой намечено на 15 января.

Так, в Манеже представлены рисунки и картины исполнителя — как ученические работы, так и холсты позднего периода, а также большое количество личных вещей: гитары, черновики, письма, фотографии-поляроиды, сценические костюмы, различные поделки, предметы обихода, документы, авиабилеты и многое другое.

На выставке можно узнать о детстве музыканта, посмотреть на его фотографии разных лет.

Также экспозиция располагает многими личными вещами Цоя, например гитарой или магнитофоном, на который были записаны некоторые песни группы "Кино".

Гитара и магнитофон на выставке "Виктор Цой. Путь героя" © LIFE

Вдобавок посетители смогут оценить творчество музыканта, картины и поделки, выполненные им в разные годы.

Экспонаты на выставке "Виктор Цой. Путь героя" © LIFE

Там же представлена и одежда звезды.

Одежда Виктора Цоя © LIFE

Организация экспозиции "Виктор Цой. Путь героя" стала возможна прежде всего благодаря помощи родных артиста, а именно отца Роберта Максимовича и сына Александра, а также его ближайшего окружения, музыкантов-друзей, коллекционеров и фанатов.