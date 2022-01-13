Тот самый ролик, который вызвал волну обсуждений среди американских пользователей форума © Telegram / Жить в Норильске

Пользователей американского форума Reddit поверг настоящий шок после просмотра видеоролика о "метели в автобусе" в Норильске. Речь идёт о кадрах, которые со скоростью света облетели все соцсети в 2019 году. На них пассажиры автобуса оказались в снежной ловушке после того, как транспортное средство попало в аварию.

"Вот почему ни одна страна не смогла их захватить <…> таких не напугаешь", — написал один из комментаторов.

Многие ужаснулись, что в такой мороз вообще может работать общественный транспорт. Так один из фолловеров предположил, что температура внутри автобуса составляет "минус миллион градусов". При этом ещё один комментатор отметил, что это самое "русское" видео, которое он когда-либо видел.