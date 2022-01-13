Аномальная зима в Южно-Сахалинске © Telegram / rt_russian

В Сети опубликовали множество видео и фотографий из Южно-Сахалинска, где был объявлен режим ЧС из-за мощного снегопада. Лайф публикует подборку из этих роликов.

Напомним, в городе отменены авиарейсы, появились проблемы с общественным транспортом, школьники отправлены на дистанционное обучение, а местные жители говорят об аномальном количестве снега в этом году и делятся съёмками с места разгула стихии.

Где-то в снегу оказались погребены целые автомобили, где-то осадков навалено выше уровня первого этажа.

Снег в автомобиле в Южно-Сахалинске © VK / Pavel Leontev

Но горожане не унывают, вместе занимаются уборкой дворов.

Горожане Южно-Сахалинска вместе убирают двор © Telegram / Izvestia

Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на Сахалин со стороны Японского моря. Сообщается, что в городе выпало более 30% месячной нормы осадков.