Такой зимы давно не было: В Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах
Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, объявлен режим ЧС.
Снежный циклон на Сахалине © VK / Pavel Leontev
Аномальная зима в Южно-Сахалинске © Telegram / rt_russian
В Сети опубликовали множество видео и фотографий из Южно-Сахалинска, где был объявлен режим ЧС из-за мощного снегопада. Лайф публикует подборку из этих роликов.
Напомним, в городе отменены авиарейсы, появились проблемы с общественным транспортом, школьники отправлены на дистанционное обучение, а местные жители говорят об аномальном количестве снега в этом году и делятся съёмками с места разгула стихии.
Где-то в снегу оказались погребены целые автомобили, где-то осадков навалено выше уровня первого этажа.
Снег в автомобиле в Южно-Сахалинске © VK / Pavel Leontev
Но горожане не унывают, вместе занимаются уборкой дворов.
Горожане Южно-Сахалинска вместе убирают двор © Telegram / Izvestia
Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на Сахалин со стороны Японского моря. Сообщается, что в городе выпало более 30% месячной нормы осадков.
Ранее Лайф рассказал, что прошедший декабрь в Петербурге стал одним из самых холодных за историю наблюдений. В ближайшие дни в городе вновь ожидается морозная погода, которую из Скандинавии пригонит антициклон.
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