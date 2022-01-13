Матвиенко сочла своевременным обращение Казахстана в ОДКБ за помощью

Обстановка в Казахстане стабилизировалась во многом благодаря военнослужащим в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Действия президента Казахстана были актуальные, правильные, чёткие, своевременные. Ситуация в Казахстане сейчас стабилизируется, в том числе благодаря миротворческим силам", — сказала она журналистам.