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Матвиенко сочла своевременным обращение Казахстана в ОДКБ за помощью

Действия президента республики Касым-Жомарта Токаева были актуальные, правильные и чёткие, подчеркнула председатель Совфеда.

13 января, 11:21

Валентина Матвиенко © Kremlin.ru

Обстановка в Казахстане стабилизировалась во многом благодаря военнослужащим в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Действия президента Казахстана были актуальные, правильные, чёткие, своевременные. Ситуация в Казахстане сейчас стабилизируется, в том числе благодаря миротворческим силам", — сказала она журналистам.

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Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане. Он отметил, что в ходе миротворческой операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия контингентов государств – членов организации".

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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