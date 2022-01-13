Бастрыкин: 13 человек признаны потерпевшими по делу о пытках в тюремной больнице Саратова
Фигурантами уголовного расследования на данный момент являются шесть человек, среди которых четверо осуждённых и два должностных лица.
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По уголовному делу о пытках в тюремной больнице Саратова потерпевшими признаны 13 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек", — приводит его слова РИА "Новости".
Бастрыкин добавил, что на данный момент обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четверым лицам из числа осуждённых. Также в числе фигурантов два должностных лица учреждения, которых подозревают в превышении должностных полномочий.
Следствие предполагает, что в 2020–2021 годах осуждённые систематически насиловали других заключённых по указанию сотрудников тюремной больницы. Свои действия они снимали на видеорегистратор для устрашения жертв и вымогательства у них денег.
Напомним, в октябре-ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, которые содержались в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект уже поддержали в кабмине.
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