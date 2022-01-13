Бастрыкин: 13 человек признаны потерпевшими по делу о пытках в тюремной больнице Саратова

По уголовному делу о пытках в тюремной больнице Саратова потерпевшими признаны 13 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек", — приводит его слова РИА "Новости".

Бастрыкин добавил, что на данный момент обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четверым лицам из числа осуждённых. Также в числе фигурантов два должностных лица учреждения, которых подозревают в превышении должностных полномочий.