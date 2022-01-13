НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Индексацию пенсий на 8,6% произведут с 1 января 2022 года

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это является справедливой мерой с учётом роста цен на продовольствие.

13 января, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6%, о которой накануне объявил президент РФ Владимир Путин, будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]",  заявила она журналистам.

Сенатор Бибикова: Средняя пенсия после индексации увеличится на 1400 рублей

Сенатор Бибикова: Средняя пенсия после индексации увеличится на 1400 рублей

Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1