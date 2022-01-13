Индексацию пенсий на 8,6% произведут с 1 января 2022 года
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это является справедливой мерой с учётом роста цен на продовольствие.
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Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6%, о которой накануне объявил президент РФ Владимир Путин, будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]", — заявила она журналистам.
Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
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