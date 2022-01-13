Имя Мохамед стало самым распространённым в Брюсселе в 2021 году
Отмечается, что в столице Бельгии зарегистрировано 13 595 человек с таким именем, что в два раза больше, чем мужчин, носящих имя Жан (второе по популярности).
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Имя Мохамед стало самым распространённым среди мужчин в столице Бельгии Брюсселе в 2021 году. Об этом говорится в отчёте статистического агентства страны Statbel.
Так, по данным агентства, в столице зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед. Это число в два раза больше, чем количество мужчин с именем Жан, которое занимает второе место в рейтинге (6089). При этом на третьем месте расположилось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тысячи человек.
В целом в Бельгии самым популярным мужским именем всё же стало Жан (65 886), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Мохамед находится на девятом месте (34 862) в рейтинге распространённых имён по стране.
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