В Стерлитамаке вооружённый мужчина удерживал в квартире знакомую и её 10-летнего сына

В башкирском городе Стерлитамаке вооружённый мужчина удерживал в квартире женщину и её сына. Об этом сообщается на портале "МВД медиа".

Тревогу забил брат потерпевшей после того, как получил тревожное сообщение от 10-летнего племянника. В нём мальчик написал дяде о том, что в квартиру, где он живёт с 32-летней мамой, с газовым баллончиком и ножом ворвался их знакомый.







Вскоре прибывшие на место происшествия правоохранители вступили в переговоры со злоумышленником, но тот никого не впускал в квартиру. После того как его предупредили, что дверь будет взломана, он разрешил хозяйке открыть замок. Задержанным оказался ранее судимый 27-летний уроженец Оренбургской области. Мотив его действий пока остаётся непонятен. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.