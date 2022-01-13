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В Стерлитамаке вооружённый мужчина удерживал в квартире знакомую и её 10-летнего сына

Злоумышленника уже задержали полицейские. Им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Оренбургской области. Мотив его действий пока остаётся непонятен.

13 января, 10:50

Задержанный злоумышленник © "МВД медиа"

В башкирском городе Стерлитамаке вооружённый мужчина удерживал в квартире женщину и её сына. Об этом сообщается на портале "МВД медиа".

Тревогу забил брат потерпевшей после того, как получил тревожное сообщение от 10-летнего племянника. В нём мальчик написал дяде о том, что в квартиру, где он живёт с 32-летней мамой, с газовым баллончиком и ножом ворвался их знакомый.

  • Задержанный злоумышленник © "МВД медиа"
    Задержанный злоумышленник © "МВД медиа"
  • Изъятый у задержанного нож © "МВД медиа"
    Изъятый у задержанного нож © "МВД медиа"
  • Изъятый у задержанного баллончик © "МВД медиа"
    Изъятый у задержанного баллончик © "МВД медиа"

Задержанный злоумышленник © "МВД медиа"

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Вскоре прибывшие на место происшествия правоохранители вступили в переговоры со злоумышленником, но тот никого не впускал в квартиру. После того как его предупредили, что дверь будет взломана, он разрешил хозяйке открыть замок. Задержанным оказался ранее судимый 27-летний уроженец Оренбургской области. Мотив его действий пока остаётся непонятен. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске мужчина с автоматом Калашникова устроил разборки в отделении почты. Между двумя посетителями произошла ссора, после чего один вышел на улицу, а вернулся уже вооружённым.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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