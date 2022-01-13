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Соседи назвали омича, изнасиловавшего 15-летнюю дочь сожительницы, работягой и наркоманом

По словам местных жителей, мужчина иногда выпивал, а при задержании полицейскими вёл себя неадекватно.

13 января, 10:45

Кадр видео © LIFE

Соседи изнасиловавшего 15-летнюю девочку омича назвали его работягой и наркоманом. Видео © LIFE

Соседи задержанного по подозрению в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы мужчины из Омска рассказали Лайфу, что тот любил выпивать. Кроме того, по словам очевидца, когда правоохранители снимали его с дерева, мужчина вёл себя неадекватно.

"Работяга, выпивает, насколько я знаю. Лично не общались, только как соседи [здоровались]", — сказал один из местных жителей.

При этом ещё один горожанин заметил, что задержанный вёл себя неадекватно, и назвал его наркоманом, который "принял хорошую дозу". На вид мужчине, заметил собеседник, "лет 30".

Изнасиловавший 15-летнюю дочь сожительницы омич мог находиться под действием наркотиков

Изнасиловавший 15-летнюю дочь сожительницы омич мог находиться под действием наркотиков

Напомним, мужчина после совершённого преступления попытался спрятаться от полиции на дереве. Известно, что 38-летний подозреваемый ранее был судим восемь раз за кражи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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