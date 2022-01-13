Соседи назвали омича, изнасиловавшего 15-летнюю дочь сожительницы, работягой и наркоманом

Соседи изнасиловавшего 15-летнюю девочку омича назвали его работягой и наркоманом. Видео © LIFE

Соседи задержанного по подозрению в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы мужчины из Омска рассказали Лайфу, что тот любил выпивать. Кроме того, по словам очевидца, когда правоохранители снимали его с дерева, мужчина вёл себя неадекватно.

"Работяга, выпивает, насколько я знаю. Лично не общались, только как соседи [здоровались]", — сказал один из местных жителей.