Соседи назвали омича, изнасиловавшего 15-летнюю дочь сожительницы, работягой и наркоманом
По словам местных жителей, мужчина иногда выпивал, а при задержании полицейскими вёл себя неадекватно.
Кадр видео © LIFE
Соседи изнасиловавшего 15-летнюю девочку омича назвали его работягой и наркоманом. Видео © LIFE
Соседи задержанного по подозрению в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы мужчины из Омска рассказали Лайфу, что тот любил выпивать. Кроме того, по словам очевидца, когда правоохранители снимали его с дерева, мужчина вёл себя неадекватно.
"Работяга, выпивает, насколько я знаю. Лично не общались, только как соседи [здоровались]", — сказал один из местных жителей.
При этом ещё один горожанин заметил, что задержанный вёл себя неадекватно, и назвал его наркоманом, который "принял хорошую дозу". На вид мужчине, заметил собеседник, "лет 30".
Напомним, мужчина после совершённого преступления попытался спрятаться от полиции на дереве. Известно, что 38-летний подозреваемый ранее был судим восемь раз за кражи.
Комментариев: 0