Песков: РФ не будет судить о министре информации Казахстана по некорректным высказываниям

Россия будет судить о новом министре информации и общественного развития Казахстана Аскаре Умарове не по прежним "неловким" словам, а по его высказываниям на новом посту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое заявление представитель Кремля сделал в ответ на вопрос журналистов о том, не осложнят ли ранее произнесённые Умаровым недружественные высказывания в адрес России текущие взаимоотношения двух столиц.

"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своём новом статусе", — подчеркнул Песков.