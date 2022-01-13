Песков: РФ не будет судить о министре информации Казахстана по некорректным высказываниям
Ранее Аскар Умаров позволял себе недружественные слова в адрес Москвы. С ним из-за этого отказался работать глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Аскар Умаров © ТАСС / Смирнов Владимир
Россия будет судить о новом министре информации и общественного развития Казахстана Аскаре Умарове не по прежним "неловким" словам, а по его высказываниям на новом посту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такое заявление представитель Кремля сделал в ответ на вопрос журналистов о том, не осложнят ли ранее произнесённые Умаровым недружественные высказывания в адрес России текущие взаимоотношения двух столиц.
"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своём новом статусе", — подчеркнул Песков.
Ранее Песков рассказал, что роль ОДКБ в ситуации с Казахстаном нельзя недооценивать. По словам представителя Кремля, миротворческий контингент оказал помощь руководству республики в купировании кризиса.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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