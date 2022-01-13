Песков: Приглашение Токаева в Россию остаётся в силе

Планы по поводу приезда главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию не поменялись. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно, приглашение остаётся в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен для наших двух стран, и он будет продолжаться. Как только будут точные сроки, мы вас проинформируем", — сказал он.