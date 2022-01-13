Песков: Приглашение Токаева в Россию остаётся в силе
По словам пресс-секретаря российского президента, позднее в Кремле назовут сроки визита.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Планы по поводу приезда главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию не поменялись. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Конечно, приглашение остаётся в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен для наших двух стран, и он будет продолжаться. Как только будут точные сроки, мы вас проинформируем", — сказал он.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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