Песков: Россия лучше подготовлена к возможным новым волнам ковида, чем в начале пандемии

Россия гораздо лучше подготовлена к возможным новым волнам распространения коронавируса, чем в начале пандемии, однако единственным способом снизить риск смерти от ковида остаётся вакцинация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы гораздо больше подготовлены к следующим волнам", — сказал он.

Песков также отметил, что "каждый раз эта волна имеет новые характеристики" и "сейчас это опасный с точки зрения заразности, но, как предполагают врачи, менее опасный с точки зрения протекания штамм".

"Главное — всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, — надо прямо говорить — это вакцинация", — подчеркнул представитель Кремля.