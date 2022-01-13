Песков: Россия лучше подготовлена к возможным новым волнам ковида, чем в начале пандемии
Представитель Кремля отметил, что "каждый раз эта волна имеет новые характеристики", призвав вакцинироваться.
Дмитрий Песков © ТАСС / Михаил Метцель
Россия гораздо лучше подготовлена к возможным новым волнам распространения коронавируса, чем в начале пандемии, однако единственным способом снизить риск смерти от ковида остаётся вакцинация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы гораздо больше подготовлены к следующим волнам", — сказал он.
Песков также отметил, что "каждый раз эта волна имеет новые характеристики" и "сейчас это опасный с точки зрения заразности, но, как предполагают врачи, менее опасный с точки зрения протекания штамм".
"Главное — всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, — надо прямо говорить — это вакцинация", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин допустил, что пандемия коронавируса может быть не последней. По словам премьер-министра, для российских властей задача поддержания здоровья людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни является первостепенной.
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