НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Россия лучше подготовлена к возможным новым волнам ковида, чем в начале пандемии

Представитель Кремля отметил, что "каждый раз эта волна имеет новые характеристики", призвав вакцинироваться.

13 января, 10:23
<p>Дмитрий Песков © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков © ТАСС / Михаил Метцель

Россия гораздо лучше подготовлена к возможным новым волнам распространения коронавируса, чем в начале пандемии, однако единственным способом снизить риск смерти от ковида остаётся вакцинация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы гораздо больше подготовлены к следующим волнам", — сказал он.

Песков также отметил, что "каждый раз эта волна имеет новые характеристики" и "сейчас это опасный с точки зрения заразности, но, как предполагают врачи, менее опасный с точки зрения протекания штамм".

"Главное — всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, — надо прямо говорить — это вакцинация", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: Введение QR-кодов для подростков пока не рассматривается

Песков: Введение QR-кодов для подростков пока не рассматривается

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин допустил, что пандемия коронавируса может быть не последней. По словам премьер-министра, для российских властей задача поддержания здоровья людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни является первостепенной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1