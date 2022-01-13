Столтенберг заявил о готовности НАТО представить России предложения по безопасности

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО готово "положить на стол переговоров" с Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности для их совместного дальнейшего обсуждения.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.