Столтенберг заявил о готовности НАТО представить России предложения по безопасности
Также он отметил, что какие-либо конкретные возможности ограничения ракетных вооружений Москвы и альянса не должны обсуждаться публично, так как это "сократит пространство для переговоров".
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО готово "положить на стол переговоров" с Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности для их совместного дальнейшего обсуждения.
"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Также он отметил, что какие-либо конкретные возможности ограничения ракетных вооружений России и альянса не должны обсуждаться публично, так как это "сократит пространство для переговоров".
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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