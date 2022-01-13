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Карпин посетит сборы клубов РПЛ

Кроме того, за работой команд будут следить его помощники Виктор Онопко и Николай Писарев.

13 января, 10:26

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото © РФС / Михаил Шапаев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетит межсезонные сборы клубов РПЛ, сообщает пресс-служба национальной команды.

"14 января Валерий Георгиевич вылетает в Испанию, далее посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции", — говорится в сообщении.

РФС не стал оценивать работу Карпина в сборной России

РФС не стал оценивать работу Карпина в сборной России

Его помощники — Виктор Онопко и Николай Писарев — также отправятся на сборы команд. В частности, Онопко полетит в Испанию, а Писарев будет находиться в Турции. Наставники в этот период будут смотреть за работой потенциальных кандидатов в сборную России.

Добавим, что ближайший матч сборная России проведёт 29 марта в "Лужниках". Соперником по стыковому матчу отбора ЧМ-2022 станет команда Польши.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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