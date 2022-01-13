Карпин посетит сборы клубов РПЛ

Его помощники — Виктор Онопко и Николай Писарев — также отправятся на сборы команд. В частности, Онопко полетит в Испанию, а Писарев будет находиться в Турции. Наставники в этот период будут смотреть за работой потенциальных кандидатов в сборную России.