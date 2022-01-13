"Козыри пока у нас в рукаве": Военный эксперт Баранец перечислил контрмеры России на угрозы со стороны НАТО
Не исключено, что Москва начнёт разворачивать ракетное вооружение на территории Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, чтобы максимально приблизиться к границам США, отметил полковник в отставке.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Россия может развернуть ракеты на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа в случае угрозы своей безопасности. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, перечисляя возможные контрмеры, которые Москва обозначила НАТО.
"Козыри пока у нас в рукаве. В военном экспертном сообществе мелькают различного рода догадки, что Россия может договориться с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о размещении на их территории наших военных баз и наших вооружений. В российском экспертном сообществе есть так называемые аналитики, которые гонят пургу и говорят о тяжёлой межконтинентальной ракете. Это, конечно, глупость", — сказал Баранец в беседе с Лайфом.
Как подчеркнул эксперт, на территории вышеперечисленных государств Москва, в частности, может разместить подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр", которые запросто достанут до США. Там же могут быть развёрнуты стратегические бомбардировщики с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По мнению Баранца, дальнейшие контрмеры будут касаться помощи ярым противникам США и НАТО — Ирану и Северной Корее.
"Как бы кому это ни нравилось, но, если нас прижимают на одном фланге, мы будем прижимать на другом. Мы можем также сообщить, что перенацеливаем наши ракеты на их стратегические пункты. А такое, кстати, будет, если уже не сделали. Но мы должны помнить фразу в конце, которую произнёс Грушко (замглавы МИД РФ Александр Грушко. — Прим. Лайфа), что "лучше бы до этого не доводить", — заключил полковник в отставке.
Напомним, 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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