Россия может развернуть ракеты на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа в случае угрозы своей безопасности. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, перечисляя возможные контрмеры, которые Москва обозначила НАТО.

"Козыри пока у нас в рукаве. В военном экспертном сообществе мелькают различного рода догадки, что Россия может договориться с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о размещении на их территории наших военных баз и наших вооружений. В российском экспертном сообществе есть так называемые аналитики, которые гонят пургу и говорят о тяжёлой межконтинентальной ракете. Это, конечно, глупость", — сказал Баранец в беседе с Лайфом.

Как подчеркнул эксперт, на территории вышеперечисленных государств Москва, в частности, может разместить подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр", которые запросто достанут до США. Там же могут быть развёрнуты стратегические бомбардировщики с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По мнению Баранца, дальнейшие контрмеры будут касаться помощи ярым противникам США и НАТО — Ирану и Северной Корее.