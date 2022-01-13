ТАСС: Госдума вряд ли до 1 февраля рассмотрит во II чтении проект о ковид-сертификатах

Отмечается, что пока нет необходимых для реализации инициативы проектов подзаконных актов, а их наличие является нормой нижней палаты парламента и правительства.

Госдума вряд ли сможет до 1 февраля рассмотреть во втором чтении законопроект о ковидных сертификатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента, знакомый с ходом рассмотрения документа.

"Скорее всего, в повестке Госдумы не будет этого законопроекта до 1 февраля", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для рассмотрения законопроектов во втором чтении "должны быть проекты подзаконных актов", так как это нормы регламента как Госдумы, так и правительства. А в данном случае этих документов пока нет.