ТАСС: Госдума вряд ли до 1 февраля рассмотрит во II чтении проект о ковид-сертификатах
Отмечается, что пока нет необходимых для реализации инициативы проектов подзаконных актов, а их наличие является нормой нижней палаты парламента и правительства.
Госдума вряд ли сможет до 1 февраля рассмотреть во втором чтении законопроект о ковидных сертификатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента, знакомый с ходом рассмотрения документа.
"Скорее всего, в повестке Госдумы не будет этого законопроекта до 1 февраля", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для рассмотрения законопроектов во втором чтении "должны быть проекты подзаконных актов", так как это нормы регламента как Госдумы, так и правительства. А в данном случае этих документов пока нет.
Напомним, что 16 декабря 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. А 21 декабря Госдума приняла во II чтении поправку, которой предусмотрена внесудебная блокировка сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.
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