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Хуснуллин: Смертность из-за ДТП в России снизилась на 9% в 2021 году

Вице-премьер РФ подчеркнул, что свыше 60 тысяч человек ежегодно гибнет на российских дорогах.

13 января, 10:41

Работа сотрудников ДПС в Московской области © ТАСС / Александр Артеменков

За прошлый год смертность на российских дорогах в результате ДТП сократилась на 9%. Об этом сообщил в ходе сессии "Приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ" в рамках Гайдаровского форума вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"За прошлый год смертность у нас на дорогах снизилась на 9%. Чтобы вы понимали, что такое 9%, у нас в стране больше 60 тысяч людей в год гибнет на дорогах", — сказал он.

Хуснуллин указал, что количество смертей, ставших результатом аварий, уменьшилось благодаря улучшению качества дорог.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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