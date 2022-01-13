Хуснуллин: Смертность из-за ДТП в России снизилась на 9% в 2021 году
Вице-премьер РФ подчеркнул, что свыше 60 тысяч человек ежегодно гибнет на российских дорогах.
Работа сотрудников ДПС в Московской области © ТАСС / Александр Артеменков
За прошлый год смертность на российских дорогах в результате ДТП сократилась на 9%. Об этом сообщил в ходе сессии "Приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ" в рамках Гайдаровского форума вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"За прошлый год смертность у нас на дорогах снизилась на 9%. Чтобы вы понимали, что такое 9%, у нас в стране больше 60 тысяч людей в год гибнет на дорогах", — сказал он.
Хуснуллин указал, что количество смертей, ставших результатом аварий, уменьшилось благодаря улучшению качества дорог.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что две тысячи ДТП добавляет загруженности дорог два балла. Он отметил, что из-за большого количества аварий для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость.
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