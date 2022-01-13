Греф — о возможных санкциях США: Что будет, то будет
По словам председателя правления Сбербанка, когда тебе каждый день чем-то угрожают," то в конце концов это перестаёт пугать".
Герман Греф © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Сбербанк готов к любому варианту развития событий, в том числе к введению санкций со стороны США. Об этом заявил в четверг председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.
"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестаёт пугать. Нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", — приводит его слова "Интерфакс".
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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