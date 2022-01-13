Греф — о возможных санкциях США: Что будет, то будет

Сбербанк готов к любому варианту развития событий, в том числе к введению санкций со стороны США. Об этом заявил в четверг председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестаёт пугать. Нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", — приводит его слова "Интерфакс".