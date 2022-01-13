Проценко заявил о готовности пожертвовать "кусочком себя" ради окончания пандемии ковида

По сравнению со штаммом ковида "дельта", новый омикрон-вариант распространяется гораздо быстрее. На Гайдаровском форуме главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что готов пожертвовать "кусочком себя", чтобы эта волна коронавируса была последней.

Согласно результатам наблюдения медиков, пациенты с "омикроном" переносят болезнь не в слишком тяжёлой форме, указал Проценко. Так, с этим вариантом ковида случаев стремительного ухудшения состояния меньше, чем с "дельтой".

"Но расслабляться не надо, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше у "омикрона", нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски. <…> Я бы отдал кусочек себя, чтобы эта волна была последней", — рассказал главврач.

По его словам, рассуждения о количестве пациентов с омикрон-штаммом в Москве непринципиальны. Прошлый опыт распространения инфекции уже показал, что Россия и Москва не смогут избежать заражения новым вариантом ковида. В этой связи система здравоохранения начала подготовку до Нового года.

"Мы при "дельте" увидели, как ковид касается детей. За это время московская команда провела добровольное исследование, и мы увидели, что наша базисная вакцина безопасна и эффективна для детей. Поэтому я думаю, что это единственный современный путь (борьбы с коронавирусом. — Прим. Лайфа) теперь, в том числе и для подростков", — рассказал Проценко в кулуарах форума в беседе с ТАСС.