Политолог Дудчак объяснил, зачем США нужна война на Украине
По его словам, Киев надеялся, что именно украинская сторона развяжет конфликт. Об этом говорит неготовность Незалежной к зимнему периоду.
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Власти США пытаются найти повод, чтобы ввести санкции против России, поэтому и хотят спровоцировать войну Москвы и Киева. Об этом сообщил в беседе с Лайфом политолог Александр Дудчак.
"Они (США. — Прим. Лайфа) ищут повод для того, чтобы упрекнуть и обвинить Россию во всех бедах. Им нужны поводы для всесторонних санкций", — сказал наш собеседник.
По его словам, нет сомнений в том, что Вашингтон провоцирует войну на Украине. К тому же все устали от неопределённости, поэтому так продолжаться не может, заметил политолог, добавив, что "Украина не способна, не хочет и не может выполнять Минские договорённости, а Донбассу это уже и не нужно".
Развитие ситуации зависит от того, "кто первый моргнёт", отметил Дудчак. Однако Украина, вероятно, надеялась на то, что именно она развяжет конфликт. По словам политолога, об этом говорит неготовность украинских властей к зимнему периоду, поскольку они надеялись на поддержку со стороны России. Однако не получили её.
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"Они думали, что Россия придёт, накормит и обогреет, но так не получилось. По той же войне в Грузии мы видим, что они путают причину и следствие. Причиной всех бед называют ответную реакцию. Так было, когда Россия была вынуждена реагировать на агрессию Грузии в отношении мирного населения, миротворцев", — объяснил специалист.
По его словам, США планируют массивное отступление, которое никто на Западе не заметит. Всё потому, что внимание будет обращено только на ответные действия России.
Ранее стало известно, что США намерены сорвать переговоры с Россией, чтобы развязать войну на Украине. Это поистине "дьявольский" план, при котором родственные народы могут перебить друг друга в рамках полномасштабного конфликта, отметил обозреватель Адам Смех.
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