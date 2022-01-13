Политолог Дудчак объяснил, зачем США нужна война на Украине

Власти США пытаются найти повод, чтобы ввести санкции против России, поэтому и хотят спровоцировать войну Москвы и Киева. Об этом сообщил в беседе с Лайфом политолог Александр Дудчак.

"Они (США. — Прим. Лайфа) ищут повод для того, чтобы упрекнуть и обвинить Россию во всех бедах. Им нужны поводы для всесторонних санкций", — сказал наш собеседник.

По его словам, нет сомнений в том, что Вашингтон провоцирует войну на Украине. К тому же все устали от неопределённости, поэтому так продолжаться не может, заметил политолог, добавив, что "Украина не способна, не хочет и не может выполнять Минские договорённости, а Донбассу это уже и не нужно".

Развитие ситуации зависит от того, "кто первый моргнёт", отметил Дудчак. Однако Украина, вероятно, надеялась на то, что именно она развяжет конфликт. По словам политолога, об этом говорит неготовность украинских властей к зимнему периоду, поскольку они надеялись на поддержку со стороны России. Однако не получили её.

"Они думали, что Россия придёт, накормит и обогреет, но так не получилось. По той же войне в Грузии мы видим, что они путают причину и следствие. Причиной всех бед называют ответную реакцию. Так было, когда Россия была вынуждена реагировать на агрессию Грузии в отношении мирного населения, миротворцев", — объяснил специалист.

По его словам, США планируют массивное отступление, которое никто на Западе не заметит. Всё потому, что внимание будет обращено только на ответные действия России.