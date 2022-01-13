Проценко оценил готовность системы здравоохранения перед всплеском заражений "омикроном"

России не удастся избежать из-за омикрон-штамма такого же всплеска заболеваемости коронавирусом, как и во всём мире. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы видим, что происходит. Мы общаемся с нашими зарубежными коллегами, мы видим степень распространения ["омикрона"] в США, в Европе. Совершенно понятно, что все процессы распространения вируса в предыдущие четыре волны говорят о том, что ни Москва, ни Россия этого не избежит", — рассказал журналистам медик.

По его словам, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с "омикроном" меньше, чем при "дельте". Однако скорость распространения южноафриканской мутации гораздо выше.