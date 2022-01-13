Проценко оценил готовность системы здравоохранения перед всплеском заражений "омикроном"
По словам медика, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с новой мутацией меньше, при этом скорость её распространения куда быстрее, чем у "дельты".
Денис Проценко © ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"
России не удастся избежать из-за омикрон-штамма такого же всплеска заболеваемости коронавирусом, как и во всём мире. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Мы видим, что происходит. Мы общаемся с нашими зарубежными коллегами, мы видим степень распространения ["омикрона"] в США, в Европе. Совершенно понятно, что все процессы распространения вируса в предыдущие четыре волны говорят о том, что ни Москва, ни Россия этого не избежит", — рассказал журналистам медик.
По его словам, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с "омикроном" меньше, чем при "дельте". Однако скорость распространения южноафриканской мутации гораздо выше.
Также Проценко отметил, что подготовка системы здравоохранения к всплеску заболеваемости началась ещё до Нового года. В частности, врачи организовали запасы кислорода и другое необходимое для госпитализации ковидных пациентов оборудование.
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Лайф уже сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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