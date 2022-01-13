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"Ньюкасл" заинтересовался футболистом сборной России Головиным

В нынешнем сезоне игрок провёл за "Монако" во всех турнирах 23 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.

13 января, 11:19
<p>Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в английском "Ньюкасле". Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, "Ньюкасл" готов побороться за 25-летнего футболиста с двумя другими английскими клубами — "Эвертоном" и "Вест Хэмом".

В нынешнем сезоне Головин провёл 23 матча за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и пять результативных передач.

Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"

Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"

В 2018 году россиянин перешёл в "Монако" из ЦСКА. Его соглашение с клубом из княжества рассчитано до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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