"Ньюкасл" заинтересовался футболистом сборной России Головиным
В нынешнем сезоне игрок провёл за "Монако" во всех турнирах 23 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в английском "Ньюкасле". Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, "Ньюкасл" готов побороться за 25-летнего футболиста с двумя другими английскими клубами — "Эвертоном" и "Вест Хэмом".
В нынешнем сезоне Головин провёл 23 матча за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и пять результативных передач.
В 2018 году россиянин перешёл в "Монако" из ЦСКА. Его соглашение с клубом из княжества рассчитано до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
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