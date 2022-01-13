"Ньюкасл" заинтересовался футболистом сборной России Головиным

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в английском "Ньюкасле". Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, "Ньюкасл" готов побороться за 25-летнего футболиста с двумя другими английскими клубами — "Эвертоном" и "Вест Хэмом".

В нынешнем сезоне Головин провёл 23 матча за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и пять результативных передач.