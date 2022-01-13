Рябков: Разговор России с США и НАТО по гарантиям безопасности зашёл в тупик

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что переговоры Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности зашли в тупик. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала RTVI . В ближайшее время вновь садиться за стол переговоров оснований нет, уверен дипломат.

"По ключевым элементам этих текстов [гарантий] Соединённые Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", а там, где они говорят нам "да, давайте дальше обсуждать", мы в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьёзности именно этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах", — сказал он.