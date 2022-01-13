Рябков: Разговор России с США и НАТО по гарантиям безопасности зашёл в тупик
В ближайшее время вновь садиться за стол переговоров оснований нет, заявил заместитель министра иностранных дел.
Посольство Соединённых Штатов Америки в Москве © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что переговоры Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности зашли в тупик. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала RTVI. В ближайшее время вновь садиться за стол переговоров оснований нет, уверен дипломат.
"По ключевым элементам этих текстов [гарантий] Соединённые Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", а там, где они говорят нам "да, давайте дальше обсуждать", мы в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьёзности именно этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах", — сказал он.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".
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